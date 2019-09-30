Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, toplumun kültür ve değerlerinin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olduğunu ifade etti.

"Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir." diyen Arslanargun, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Yarının yaşlıları olarak bizler de milletimizi gayretleriyle bu günlere getiren yaşlılarımızı, toplumla bütünleştirmek ve hayata tutunmalarını sağlamak için daima var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bütün değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."