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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

46 dakika önce

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaosmanoğlu, mesajında, her insan için değişik anlamlar içeren yaşlılığın, saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir süreç olduğunu ifade etti.

Millet olarak, baş tacı olan yaşlılara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermenin en temel insani görev olduğunu belirten Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bizlerin yetişmesinde ve sahibi olduğumuz değerlerimizin kuşaktan kuşağa sağlıklı bir şekilde aktarılmasında büyük katkısı olan, geçmişle gelecek arasında köprüler kuran büyüklerimize duyduğumuz minnet duygusunun bir göstergesi olarak, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' olarak kutlamaktayız. Bu vesile ile yaşlılara duygularımızın yalnızca bu günle sınırlı olmadığını da belirterek ömürlerinin her gününü ve her anını, sağlık, mutluluk ve huzurla yaşamalarını diliyorum."

Gölova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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