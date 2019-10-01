Erzincan'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bazı etkinlikler düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Millet Karaathanesi arkasında düzenlenen etkinlikte gençler, kentteki 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla bocce oynadı.

Erzincan Yaşlılar Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise Ordu Caddesi üzerinde sağlık sorunları hakkında halkın bilgilendirilmesi amacıyla amacıyla stant açıldı. Stantta yaşlılara psikolojik danışmanlık, tansiyon ölçümü ve bilinçli sağlık konuları hakkında görevliler tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlıları hayatın içerisinde yaşayarak farklı sportif ve sanatsal etkinliklerle aktifleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda huzurevinde kurdukları bocce takımı ile il dışındaki müsabakalara da gittiklerini ifade eden Doğun, "İlimizde iki adet huzurevi bulunmakta yıl içerisinde 160 yaşlımıza hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra gündüzlü bakımı çok önemsiyoruz. Yaşlılarımızın her türlü rehberlik ve psikolojik desteklerini sosyal hizmet merkezi aracılıyla sürdürülüyor." diye konuştu.

Erzincan Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Nazmi Çiydem de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bazı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Dernek olarak İl Sağlık Müdürlüğünün destekleri ile stant açtık. Stantta yaşlılarımıza psikolojik danışmanlık, tansiyon ölçümü ve bilinçli sağlık gibi konularda bilgilendirmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.