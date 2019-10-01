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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

12 dakika önce

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla eğlence programı düzenlendi.

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Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla eğlence programı düzenlendi.

Havza Huzurevi Müdür Vekili Mehmet Akif Zengin, toplum için yaşlıların önemli değerler olduğuna işaret etti.

Zengin, "Yaşlılarımıza olan saygımız, sevgimiz, ilgimiz, hizmetimiz bir gün, bir haftayla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Bu duygular ile tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla, yaşam sevinçlerimizin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri tarafından pasta kesildi.

Eğlence programına katılan yaşlı ve engelliler, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar ile eğlendi. Oyunlara, huzurevi sakinlerinin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Programa, Havza Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, davetliler ve huzurevi sakinleri katıldı.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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