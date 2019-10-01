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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

7 dakika önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, yaşlı gruplarda hedefin yaşam kalitesinin artırılması ve korunması olduğunu belirtti.

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Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, yaşlı gruplarda hedefin yaşam kalitesinin artırılması ve korunması olduğunu belirtti.

Bulut, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, doğum oranlarının düşmesi, sağlık hizmetlerinin etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşamın, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağladığını ifade etti.

Türkiye'de, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2 ve 2040 yılında ise yüzde 16,3 olacağının tahmin edildiğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken yaşlı gruplarda esas hedef, yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin bilinmesi yaşlıların, koruyucu ve geliştirici davranışlar sergilenmesine, sosyalleşmeye ve mutlu olmalarında önem taşımaktadır. Yaşlılar için yaşamın uzunluğundan çok kalitesinin önemli olduğu unutulmamalıdır."

Ali Bulut, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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