1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
1 saat önce
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.
Dünya üzerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan gün kapsamında ilçedeki yaşlılarla bir araya gelen Yetkin, beraberindeki personellerle ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Yetkin, daha sonra Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi gören yaşlıları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.
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