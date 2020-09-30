1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü - Son Dakika

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, yaşlıların toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

Yaşlıların her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Demir, "Yılın her günü büyüklerimizi hatırlamak ve onlara bunu hissettirmek hem insanlık hem de mensubu olduğumuz medeniyetin bir gereğidir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız bizim en kıymetli hazinelerimizdir." ifadelerini kullandı.

Yaşlıların tecrübeleriyle, geçmişten günümüze tanıklık ettikleri değerler ile yol gösterici birer ışık olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Her genç insan, aslında bir yaşlı adayıdır. Bizler hayatımızı, bu gerçeği unutmadan yaşamalıyız. Yaşlılarını her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeli, yine onların, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, bütün değerli büyüklerimin Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öpüyorum."