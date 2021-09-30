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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne doğru - Son Dakika

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne doğru

30.09.2021 17:20
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, toplum olarak geleceğe daha umutla bakmak isteniyorsa çocuklara, büyüklere gösterilmesi gereken sevgi ve saygının çok iyi anlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gençler ve yaşlılar arasındaki köprünün daha da sağlamlaştırılması gerektiğini ifade eden Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Bizleri yetiştiren, bugünlere getiren büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için devlet olarak yeni projeler üretiyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Edirne merkezde yer teslimini tamamladığımız 200 yataklı yeni huzurevimizin inşaatını en kısa sürede tamamlamış olacağız. Yine Uzunköprü ilçemizde de inşa ettiğimiz huzurevimizin açılışını Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.inci yıldönümünde yaparak yaşlılarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri sabırla, sevgiyle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza, sağlıklı, huzurlu ve mutlu ömürler diliyor, tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü gönülden kutluyorum."

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaşlıların gününü kutladı.

Gürkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlıların toplumun temel direği olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişle bugün arasına ışık tutan birer kaynak olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Ömrünün büyük bir kısmını hayırlı evlatlar yetiştirmeye adamış, ülkesi ve milleti için en zor günlerde bile dimdik ayakta kalmayı başarmış yaşlılarımız, bizlerin rehberi, en büyük hazinesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur."

Büyükleri sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlanması gerektiğini belirten Gürkan, "Tüm bu duygu ve düşüncelerle büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, minnet ve şükran duygularıyla onlara sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

-İba, kutlama mesajı yayımladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, yaşlıların geçmişten geleceğe yol göstericiler olduğunu belirtti.

Kültürün, örf ve adetlerin yarına taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle yön gösteren kıymetli büyükler için özel bir anlam ifade eden 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün heyecan ve mutlulukla kutlandığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımıza değer vermek aziz Türk milletinin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma görevi de bizlere düşmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Toplum olarak, yaşlılarımıza hayatın her evresinde saygı ve hoşgörü göstermek, onlara olan vefa borcumuzu hayır dualarını alarak ödemek en önemli erdemlerdendir.

Sıkıntılı bir süreç yaşayan yaşlılarımız, iktidarımızın yaptığı değişimlerle gerekli desteği ve güvenceyi almıştır. İktidar olarak tüm çabamız, yaşlılığın bir çile ve sıkıntı dönemi olmaktan çıkarılıp, minnet ve şükran duygularımız için vesile olacak bir ikinci bahar olması içindir. Tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum. Kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Edirne'ye yapılacak 200 yataklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin Dünya Yaşlılar Günü'nde yer teslim töreninin yapılacağını anımsatan İba, projenin 2021 yılı yatırım detay programında yer aldığını aktardı.

-Pekcanlı'dan kutlama mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Pekcanlı, yayımladığı kutlama mesajında her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılığında hayatın en güzel yanı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur" sözüne mesajında yer veren Pekcanlı şunları kaydetti:

"Kültürümüz ve değerlerimizin kıymetli varlıklarına yaşlılık döneminde minnet borçluyuz. Gölgesinde hayat bulduğumuz koca çınarlarımızın her zaman yanındayız. Yapılan araştırmalara göre, yaşlı nüfusumuzun beklentilerinin başında, saygınlık, yaşam giderlerinin kolayca giderilmesi ve sağlık hizmetlerine kolay erişim gelmektedir. Bundan dolayı yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları adına yaşlıların sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, bakım, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesine yönelik düzenlemelere ağırlık verilmesi ve özen gösterilmesi gereklidir.

Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Bu duygularla tüm büyüklerimizin günlerini kutluyor, minnet ve şükran duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Ekrem Canalp, Uzunköprü, Edirne, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne doğru - Son Dakika


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