1 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

21.45 Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda Play-Off maçında karşı karşıya gelecek.

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