"1 Ekmek 1 Çorba Projesi" Mersin'de 28 noktada yeniden başladı - Son Dakika

"1 Ekmek 1 Çorba Projesi" Mersin'de 28 noktada yeniden başladı

09.11.2020 10:33

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin '1 Ekmek 1 Çorba Projesi', Mersin'in 6 ilçesindeki 28 noktada yeniden başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin '1 Ekmek 1 Çorba Projesi', Mersin'in 6 ilçesindeki 28 noktada yeniden başladı. Büyükşehir, soğuk kış aylarında vatandaşlara sıcacık mercimek çorbası ikram ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde 27 Ekim 2019'da kentin 2 noktasında başlatılan 1 Ekmek 1 Çorba Projesi, korona virüs salgınının Türkiye'de de görüldüğü 11 Mart 2020'ye kadar sürdürüldü. Aradan geçen yaklaşık 4,5 aylık süreçte çorba dağıtım noktaları 44'e yükseldi ve yüzbinlerce yurttaş projeden yararlandı. Mersin'de kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen proje, yeni normalde yeniden başladı. Büyükşehir'in aşhanesinde usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan mercimek çorbası, dağıtım araçlarına yerleştiriliyor. Araçlar, sabah 07.00'de dağıtım noktalarında konuşlanıyor. Vatandaşlar, gittikçe soğuyan havalarda sıcacık çorbalarla güne başlıyor. Projenin dağıtım noktaları arasında dar gelirli vatandaşların yoğun olduğu mahalleler, sanayi siteleri, sebze ve meyve toptancı halleri de, adliye, kaymakamlık, işhanı ve cami önleri de yer alıyor. Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçelerindeki toplam 28 noktada yeniden başlayan projenin bu yıl 13 ilçenin tamamında uygulanması planlanıyor.

"Vatandaşın gözünde o mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, sabah saatlerinde çorba ikramıyla karşılaşan vatandaşların yüzlerinin gülümsediğini belirtti. 28 noktada olduğu gibi kent merkezindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Haldeki vatandaşların birçoğu, kahvaltı yapma fırsatı bulamadan sabahın erken saatlerinde işe geliyorlar. Vatandaşlarımızın kahvaltı yaparak işlerine başlaması adına bu hizmetimizi sunuyoruz. Vatandaşın gözünde o mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor. Ayrıca çorbamızın lezzetinden de memnunlar. Arkadaşlarına da alıyorlar, ikinciyi almak için tekrar geliyorlar. Kadın hal çalışanlarımızın da servisten inip toplu bir şekilde çorba aldığını görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Biz bu projemize kentin farklı noktalarında devam edeceğiz. Hedefimiz 13 ilçede bu tür noktalarda işçilerimize, emekçilerimize, çalışanlarımıza bu hizmeti sunmak" dedi.

"Başka noktalarda da var, sıkça görüyoruz"

Esnaf Ünal Karapolat, işi gereği Mersin içerisinde sürekli seyir halinde olduğunu ve çorba araçlarına kentin farklı noktalarında rastladığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin farklı alanlardaki tüm çalışmalarından memnun olduğunu da belirten Karapolat, "Kahvaltı yapamıyoruz. Sabah bir çorba içtiğimiz zaman bile içimiz ısınıyor. Başka noktalarda da var, sıkça görüyoruz. Biz gezdiğimiz için her sabah Vahap Başkanımız'ın bin bir türlü yaptığı hizmetleri, yardımlaşmasını görüyoruz. Allah Başkanımızın yardımcısı olsun" diye konuştu.

Hal esnaflarından Abdülselam Dayangaç ise sabaha karşı 03.00 sularında işe başladıklarını ve kahvaltı yapma imkanı bulamadıklarını söyledi. Çorba ikramının kahvaltı ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Dayangaç, "Sabahın 7'sinde çorba gelmiş, çorbamızı içiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası mersin.bel.tr'de de duyurulan çorba dağıtım noktaları arasında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri, merkez kütüphane ve Tarsus Otogarı da yer alıyor. - MERSİN

1 Ekmek 1 Çorba Projesi Mersin'de 28 noktada yeniden başladı
1 Ekmek 1 Çorba Projesi Mersin'de 28 noktada yeniden başladı
1 Ekmek 1 Çorba Projesi Mersin'de 28 noktada yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '1 Ekmek 1 Çorba Projesi' Mersin'de 28 noktada yeniden başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar         
09:59
9-15 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 9-15 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:44
Saç ekimi yapan doktorun Saç ekimi yapan doktorun "Tansiyonun düşmüştür" dediği hasta hayatını kaybetti         
09:38
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Kargo paketi kapısına getirilmeyen kadın dehşet saçtı: Önce görevliyi darbetti, ardından bariyerleri parçaladı Kargo paketi kapısına getirilmeyen kadın dehşet saçtı: Önce görevliyi darbetti, ardından bariyerleri parçaladı         
09:00
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı         
22:15
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 10:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "1 Ekmek 1 Çorba Projesi" Mersin'de 28 noktada yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei