"1 Ekmek 1 Çorba Projesi" semt pazarlarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel '1 Ekmek 1 Çorba Projesi' semt pazarlarında - Son Dakika

"1 Ekmek 1 Çorba Projesi" semt pazarlarında

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin '1 Ekmek 1 Çorba Projesi', semt pazarlarında da vatandaşlara ulaşmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin '1 Ekmek 1 Çorba Projesi', semt pazarlarında da vatandaşlara ulaşmaya başladı.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel, bir bardak çorba sayesinde Hamidiye Mahallesi'ndeki semt pazarında dar gelirli 73 yaşındaki Şefika Karakuş'un yaşamına uzandı. Ekipler, 73 yaşındaki Şefika Karakuş'un açtığı stantta hiçbir şey satmadan oturup beklediğini fark etti. Bir kızı ve iki torunu olan Karakuş'un yanına giderek kendisiyle tanışan ekipler, Karakuş'un uzunca bir süre pazarda esnaflık yaptığını, ancak geçirdiği bir kaza sonucu ekonomik sıkıntılar yaşadığını öğrendi. Satacak herhangi bir şeyi olmamasına rağmen pazarda stant açmayı sürdüren Karakuş'a Büyükşehir Belediyesi ekonomik destekte bulunarak kendisine yardım eli uzattı ve dar gelirli Karakuş'u birinci dereceden halk kart sahibi yaptı. Yaşamından ve başından geçen kazadan bahseden Karakuş, "Ramazan ayında balkondan düştüm. Bende şeker hastalığı, tansiyon ve kemik erimesi var. Burada baharat satardım. Kimseye muhtaç olmadım. Düştükten sonra her şey gitti. Bu pazar açıldığından beri burada ekmek parası kazandım" dedi.


2. bölge semt pazarı görevlisi Şaban Akgün ise Karakuş'u uzun zamandır tanıdıklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'nin yardım eli uzatmasına sevindiklerini ifade etti. 1 Ekmek 1 Çorba Projesinden de oldukça memnun olduklarını söyleyen Akgün, "26 yıldır bu pazardayım. 26 yıldan beri Şefika Teyzemiz burada. Daha önce baharatçılık yapıyordu. Çok onurlu bir teyzemizdir. Büyükşehir'in 1 Ekmek 1 Çorba Projesinden de hem esnaf hem de gelen müşteriler oldukça memnun. Güzel bir çorba, biz de tadına baktık. Başkanımız'a teşekkür ederiz, güzel bir projeyi hayata geçirdi" diye konuştu. - MERSİN

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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