1'er Milyar Euro Ceza Kesilecek
1 saat önce
ALMANYA merkezli haftalık dergi Der Spiegel'in haberine göre Avrupa Komisyonu, BMW, Daimler ve Volkswagen'den oluşan, 'otomotiv karteli'nin üyelerine, gelecek haftalarda 1'er milyar Euro ceza kesecek.
ALMANYA merkezli haftalık dergi Der Spiegel
'in haberine göre Avrupa
Komisyonu, BMW, Daimler ve Volkswagen
'den oluşan, 'otomotiv karteli'nin üyelerine, gelecek haftalarda 1'er milyar Euro ceza kesecek.
Kendi aralarında bir anlaşma yapan şirketler, 'emisyonu düşürebilme potansiyeline sahip olan teknolojilerin geliştirilmesini yavaşlatmak ve egzoz gazları ile zararlı çevre kirleticilerin olumsuz etkilerini azaltan AdBlue yakıtı için küçük bir yakıt tankı kullanmak' suçlamaları ile karşı karşıya kalacak.
Daimler ve Volkswagen'in Avrupa Komisyonu müfettişlerine ulaşarak bilgi paylaşımı yapmasının, suçlamaları reddeden BMW'ye göre daha küçük miktarlarda cezalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:50
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