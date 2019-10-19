Son Dakika Haberleri: 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı
Son Dakika Magazin 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

2 saat önce

Erzincan'da düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı.

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı, System.String[]

Erzincan'da düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı.


Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende ödül listesi şöyle açıklandı:


1.lik: Gümüş/ Deniz Telek, 2.lik: Kuşçu/ Celal Tombul, 3.lük: Servis/ Ramazan Kılıç, Jüri özel: PembeKimlik/ TolunayTekmek, Belediye özel: Fegere/ Cahit Kaya Demir.


Törende ödül alan sanatçı ve öğrencilere plaketleri taktim edildi. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım, Film Festivali, Erzincan, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
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