1. etap kentsel dönüşüm alan ihalesi ocak ayında yapılacak - Son Dakika

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesi 1.Etap Kentsel Dönüşüm Alanıyla ilgili çalışmaları tamamlandıklarını ifade ederken, 2021 yılı Ocak ayında yapacakları ihaleye tüm müteahhitleri davet etti.

Turgut Özal Mahallesinde deprem yönetmeliklerine uygun, sağlam ve güvenilir bir yaşam alanı inşa edeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Turgut Özal Mahallesinde 1.Etap Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen Sadiye Ünsalan Okulunun batısında yer alan 15 bin 209 metrekare'lik alanda sırasıyla fizibilite çalışması, Cumhurbaşkanlığı onayı, vatandaş görüşmeleri, plan onayı ve proje hazırlanma sürecini Yeşilyurt Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte büyük özveri ile çalışan ve hak sahipleriyle yüzde 98,2 oranında uzlaşan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü personellerimizi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz günlerde 1.Etap Kentsel Dönüşüm alanımızı ziyaret ederek, tahliyesine karar verilen binaların yıkım işlemlerini yerinde takip etmiştik. İnşaatlara başlamak için önümüzde engel kalmadı. 2021 yılında dönüşümün fiilen başlayacağı bir yıl olacaktır" dedi.

"İhaleyi Ocak'ta 2 etap halinde yapacağız"

2021 yılı Ocak ayında düzenleyecekleri ihaleye tüm müteahhitleri davet eden Çınar, " 5 bloktan oluşan projemizde 10 adet dükkan toplamda 742 metrekare, 33 adet 4+1, 99 adet 3+1 daire ve 18 adet 2+1 dairenin yanı sıra ticari eklentileri ile birlikte toplam 160 bağımsız bölümde yer almaktadır. Mevcut şartları projeyi düşünerek ihalemizi 1'er hafta arayla 2 etap halinde gerçekleştireceğiz. İhale şeklimiz kat karşılığı şeklinde hak sahiplerine verdiğimiz daireleri belediyeye seçerek kalanı müteahhit firmaya kalmak koşulu ile olacaktır. Müteahhit firma ruhsat ve yapı denetim harcından muaf olacak ve peyzajı ihaleye dahil olmayacaktır. Projelerimizin tüm detaylarına ve görsellerimize herkes Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz vesilesiyle ulaşabilir. Malatya'nın inşaat alanında önde gelen illerden biri olduğunu biliyoruz. Bu ihaleye tüm müteahhitlerimizin ilgisini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA