Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı! - Son Dakika
Üye Girişi

Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı!

03.09.2022 16:41
Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı!

1 Eylül 2022 itibari ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması sonrasında Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı!

1 Eylül 2022 itibari ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması sonrasında maalesef elektrikli araç şarj ücretleri için zam haberleri gelmeye başladı. Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES'in ardından Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Elektrikli araç şarj istasyonlarındaki ücretler, elektrik fiyatı ile doğrudan orantılı ve değişiklikler kısa bir süre içerisinde yansıtılıyor. Elektriğe indirim yapılması halinde şarj ücretlerinin kısa sürede düşürülüyor olması bir nebze yüzleri güldürüyor olsa da, yeni fiyatlar elektrikli araç sahiplerini üzüyor.

Eşarj elektrikli araç şarj ücretleri – Eylül 2022

Eşarj'ın 3 Eylül 2022 günü 03: 00'da yürürlüğe giren güncel şarj ücretleri şu şekilde;

TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6.50 TL/ kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler7.70 TL/ kWhDiğer Tüm DC soketler8.20 TL/ kWh

Ne kadar büyüklükte bir zam yapıldı? sorusuna yanıt verebilmek için önceki fiyatlar ile kıyaslamamız gerekiyor. Ağustos ayından itibaren kWh üzerinden ücretlendirme yapmaya başlayan Eşarj'ın önceki fiyatları şu şekildeydi;

TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6 TL/ kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler6.50 TL/ kWhDiğer Tüm DC soketler7 TL/ kWh

22 kVA'a kadar tüm AC soketler için kWh başına 50 kuruşluk bir zam yapılırken, diğer şarj tipleri için yapılan zam 1 TL'nin üzerinde. Son düzenleme ve daha önceki fiyatlar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler

– Elektrikli araç şarj fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?

YORUMLAR
500
Gülşen İzmir Fuarı'nda Sahne Alacaktı! Yerine Bakın Kim Sahneye Çıkıyor Gülşen İzmir Fuarı'nda Sahne Alacaktı! Yerine Bakın Kim Sahneye Çıkıyor 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:42:34. #1.11#
SON DAKİKA: Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement