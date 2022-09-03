Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı!

1 Eylül 2022 itibari ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması sonrasında maalesef elektrikli araç şarj ücretleri için zam haberleri gelmeye başladı. Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES'in ardından Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Elektrikli araç şarj istasyonlarındaki ücretler, elektrik fiyatı ile doğrudan orantılı ve değişiklikler kısa bir süre içerisinde yansıtılıyor. Elektriğe indirim yapılması halinde şarj ücretlerinin kısa sürede düşürülüyor olması bir nebze yüzleri güldürüyor olsa da, yeni fiyatlar elektrikli araç sahiplerini üzüyor.

Eşarj elektrikli araç şarj ücretleri – Eylül 2022

Eşarj'ın 3 Eylül 2022 günü 03: 00'da yürürlüğe giren güncel şarj ücretleri şu şekilde;