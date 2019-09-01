Son Dakika Haberleri: '1 eylül dünya barış günü' etkinlikleri olaysız sonlandı
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'1 eylül dünya barış günü' etkinlikleri olaysız sonlandı

13 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde gerçekleştirilen 60 etkinlikte, 3 kişinin gözaltına alındığını, etkinliklerin genelinin olaysız sonlandığını açıkladı.

'1 eylül dünya barış günü' etkinlikleri olaysız sonlandı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde gerçekleştirilen 60 etkinlikte, 3 kişinin gözaltına alındığını, etkinliklerin genelinin olaysız sonlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde düzenlenen 60 etkinliğe toplam 16 bin 755 kişinin katıldığı bildirildi. Açıklamada, bir ilde gerçekleştirilen basın açıklamasında 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Etkinlikler kapsamında yapılan açık hava toplantılarına Diyarbakır'da 5 bin kişi, İstanbul'da 2 bin 800 kişi, İzmir'de 2 bin kişi, Van'da bin 400 kişi, Ankara'da 500 kişi, Hakkari'de 200 kişi, Mardin'de 200 kişi, Tunceli'de 130 kişi, Ağrı'da 100 kişi katılmıştır. Etkinlikler kapsamında, bir ilde düzenlenen basın açıklamasında 3 kişi yakalanmıştır. Diğer illerde gerçekleştirilen etkinlikler olaysız bir şekilde sona ermiştir."


Haber:  ANKARA,


Dünya Barış Günü, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:40 Kaynak: DHA
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