1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika

1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir."
(İHA)
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