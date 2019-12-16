1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika

1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
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