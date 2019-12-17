1 Fransız uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 Fransız uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

1 Fransız uyruklu terörist sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmeye devam ettiğini, bu kapsamanda 1 Fransa uyruklu teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

1 Fransız uyruklu terörist sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmeye devam ettiğini, bu kapsamanda 1 Fransa uyruklu teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:30 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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