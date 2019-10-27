Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 1. Frigya Macera Yarışları yapıldı.

Tarihi Frig Vadisi'nin güzergahındaki 110 kilometrelik parkurda düzenlenen bisiklet, koşu, kano ve iple tırmanma yarışlarına, Türkiye'nin 15 şehrinden 30 sporcu katıldı.

Limit Sensin Ekip Koordinatörü Alicem Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri yarışların zor ama bir o kadar da keyifli olduğunu söyledi.

Türkiye'de uzun zamandır bu tür yarışların yapılmadığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Çok kalabalık olmayan yarışlarımız uzun sürdüğü için çok keyifli anlar yaşandı. Katılımcı kişi 2-3 gün boyunca burada yarışıyor. Bunun bize avantajı şu; bölgede göstermek istediğimiz lokasyonlara, tarihi, kültürel yerlere hedef koyuyoruz. O hedeflerde bulmacalar oluyor, onları çözüyorlar. ve bunları spor yaparak gerçekleştiriyorlar. Farklı bir etkinlik."

Parkurdaki yarışlar hakkında da bilgi veren Aktaş, "Yarışmacılar, Demirli köyünden hareket edip, Üçlerkayası bölgesindeki ilk hedeflerine gitti. Oradan da sırayla Döğer Kervansarayı, Urumkuş bölgesine, ardından Emre Gölü'ne giderek orada bisikletleri bırakıp kanoya bindiler. Gölde 2 buçuk kilometre yol katettiler. Geri dönüp bisikletlerini alarak, Aslankaya ile Aslantaş kaya anıtlarından geçerek tekrar Demirli Köyü'ne geri geldiler. Burada da bisikletlerini bırakarak 21 kilometre koşu yaptılar." dedi

Etkinliğe katılanlar arasında bulunan Pınar Melodi Çalışkan, çok eğlendiğini, tarihi Frig Vadisi'nden çok etkinlendiğini vurguladı.

Frigya'ya ilk defa geldiğini aktaran Çalışkan,"Afyon, Kütahya, Eskişehir oldukça önemli bir bölge. Bu bölümü görmemiştim. Buranın doğası ile tarihinden çok etkilendim. Bu organizasyonun böyle bir yerde olması çok güzel." ifadelerini kullandı.

3 gün süren yarışlar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.