Son Dakika Haberleri: 1. Galenos Papatya Festivali Sona Erdi

1. Galenos Papatya Festivali Sona Erdi

55 dakika önce

İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu İzmir'in Bergama ilçesinde, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "1. Galenos Papatya Festivali" sona erdi.

1. Galenos Papatya Festivali Sona Erdi, System.String[]
İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu İzmir'in Bergama ilçesinde, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "1. Galenos Papatya Festivali" sona erdi.


Bergama Galenos Kültür ve Turizm ile Japonya Galenos Dernekleri ve İlçe Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen festivalin son gününde, Japon dans grubu "Kira-Kira-Hikaru" Bergama Kültür Merkezi'nde geleneksel danslarını sergiledi.


Dans gösterisinin ardından festival kapsamında "Papatya" ve "Galenos" konulu resim, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Festivalin son gününde Türk, Norveç ve Japon sanatçılardan oluşan müzik grubu izleyicilere konser verdi.


Japon sanatçı Ayano Albert Kumada, Kırım Türkü ses sanatçısı Nesrin Sipahi'nin "Yıldızların Altında" eserini seslendirdi.


Festivalin kapanış konuşmasını gerçekleştirmek üzere sahneye davet edilen Japonya Galenos Derneği Başkanı Dr. Kaori Goto, "Beni yalnız bırakmayıp Bergama'ya gelen, festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım bu festivali bir gelenek haline getirip seneye de burada birlikte oluruz. Festivalin son günü dolayısıyla bir dilek tutalım ve bu dileğimiz gerçek olsun." dedi.


Konuşmanın ardından festivali organize eden kişilere sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Bergama, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı Almanya, 3 Boyutlu Yazıcılarla Yapay Organ Geliştiren Türk Doktoru Konuşuyor Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 17:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1. Galenos Papatya Festivali Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]