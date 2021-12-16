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1 Gecede 8 Mevsim 19 Aralık'ta CRR'de - Son Dakika

1 Gecede 8 Mevsim 19 Aralık'ta CRR'de

16.12.2021 12:20
1 Gecede 8 Mevsim 19 Aralık'ta CRR'de

Ödüllü genç keman virtüözü Yury Revich, Vivaldi'nin Dört Mevsim'i ile Astor Piazzolla'nın Buenos Aires'in Dört Mevsimi eserini harmanladığı, 8 Mevsim (8 Seasons) projesiyle İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 19 Aralık'ta gerçekleşecek konser, saat 19.00'da başlayacak. Revich'e konserde, CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

Echo Klasik, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri ve Viyana Beethoven Merkezi gibi saygın kurumlarca verilen birçok ödülün sahibi keman virtüözü Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de konser verecek. Revich, ona Avrupa'nın en prestijli klasik müzik ödüllerinden biri olan ICMA'yı getiren 8 Mevsim'i icra edecek. Vivaldi'nin İtalyan fırtınalarıyla, Piazzolla'nın tutkulu ritimlerinin harmanlandığı bu eser; teknik, hız ve duygu aktarımı bakımından yüksek virtüözite gerektiriyor.

Yury Revich'e CRR Genç Oda Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, sanatçı aynı zamanda orkestrayı da yönetecek. Konserde icra edilecek 8 Mevsim; Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim'i (Le Quattro Stagioni) ile Astor Piazzolla'nın Buenos Aires'in Dört Mevsimi'nin (Four Seasons of Buenos Aires) ahenkle harmanladığı bir çalışma.

Beethoven'ın Eskizleriyle Müzikte Geri Dönüşümü Başlattı

Genç sanatçı besteci ve icracı yönü dışında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla yürüttüğü Dreamland bunlardan en önemlisi. Revich ayrıca geri dönüşüme ve küresel ısınmaya dikkat çekmek Beethoven'ın yazdığı ve kullanmadığı notalardan, eskizlerden yeni besteler yaparak müzikte geri dönüşümü başlatmış.

Rüzgârın Hissettirmek Gerekir

Yury Revich'in 8 Mevsim çalışmasının yapı taşını oluşturan ilk eser; dünya üzerinde en çok seslendirilen eserlerden biri olma özelliğine sahip Vivaldi'nin "Dört Mevsim"i . Yury, Vivaldi'nin bu başyapıtına daha çok küçükken âşık olduğunu, favorisinin ise kış konçertosu olduğu söylüyor. Genç virtüoz eserle bağını şu cümlelerle anlatıyor: "Dört Mevsim konser repertuarımın temeli ve vazgeçilmezlerinden biri. Böyle bir eseri yorumlamak elbette çok zor bir iş ve müzik literatüründe farklı çalınıp yorumlanmış binlerce kayıt mevcut. Benim için önemli olan, bu muhteşem müzikal tuvalin arkasındaki hikâyemi anlatmak. Eseri icra ederken rüzgârın geldiğini hissetmem, dinleyene de hissettirmem gerekir. Benim için bu eser, dört güçlü triptik barok ses efektini hikâye anlatımıyla birleştiren bir başyapıt; içine işlenmiş tüm eylemlerin bir parçasıymışız gibi hissetmemizi sağlayan bir şaheser."

Tüm Duyguları İçinde Barındıran Eser: Buenos Aires'in Dört Mevsimi

Revich'in "8 Mevsim" çalışmasının diğer yapı taşı "Buenos Aires'in Dört Mevsimi" olarak bildiğimiz Astor Piazzolla'nın Cuatro Estaciones Porteñas isimli eseri. Eser, türünde başyapıt kabul ediliyor. Piazzolla bu eserde, Kuzey ve Güney Yarımküre'nin karşılık gelen her mevsiminden müzikal alıntılar ekleyerek Vivaldi'nin ünlü eseri "Dört Mevsim"e somut bir gönderme yapıyor.

Revich'in Piazzolla ve tango tutkusu annesinin onu 13 yaşında götürdüğü dans okulunda başlamış. Piazzolla'nın 4 Mevsim'inde, Vivaldi'de olduğu gibi, orkestra ile solo arasında karşılıklı bir atışma olduğunu söyleyen Revich sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu eserde müzik son derece çeşitlidir, bazen enstrümanlar arasında eğlenceli diyaloglar duyulur. Mesela eserin "Kış" bölümünde keman ve çello arasında süregelen tutkulu bir sohbeti rahatlıkla duyabilirsiniz. Piazzolla müziği kesinlikle çok dokunaklı. Bu tangolarda bazen hüzünlü, melankolik, birdenbire çok duygusal, öfkeli, mutlu, eğlenceli, çekici, tatlı yada zarif olarak tanımlayabileceğimiz tüm bu duyguları duyabilirsiniz. İşte tüm bunlar Piazzolla müziğine harika canlılığını veren dâhiyane karakteristik tango dokunuşlarıdır."

Buenos Aires, Beethoven, Aralık, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 1 Gecede 8 Mevsim 19 Aralık'ta CRR'de - Son Dakika


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