1. Genç İyilik Bölge Kadınlar Buluşması

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Sizin daha nitelikli, daha donanımlı olmanız gerekiyor ki sadece Türkiye'de değil, dünyaya daha fazla iyilik verebilelim çünkü oraya gittiğiniz zaman gıda kolisi taşımak için değil, bilgi birikiminizi farklı düşüncelerde...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Sizin daha nitelikli, daha donanımlı olmanız gerekiyor ki sadece Türkiye'de değil, dünyaya daha fazla iyilik verebilelim çünkü oraya gittiğiniz zaman gıda kolisi taşımak için değil, bilgi birikiminizi farklı düşüncelerde aktarabilecek insanlara ihtiyaç var." dedi.



Güllüoğlu, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Diriliş Hüma Hatun Kadın Kampı'nda organize edilen 1. Genç İyilik Bölge Kadınlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, iyilik yapan insanın güzelleştiğini belirterek, dünyada gençlerin modern hayatta 2020-2030'lu yıllarda varlıkla imtihan olacağını söyledi.



Varlıkla imtihanın farklı mesuliyetleri bulunduğunu anlatan Güllüoğlu, modern hayatın insanları yalnızlaştırdığını kaydetti.



Güllüoğlu, dünyanın bir tarafının varlıkla diğer tarafının da açlıkla uğraştığını dile getirerek, "Birinizin dışarıdakinden farkı var o da artık iyiliği bilen biri. Yerde bir çöp varsa sizin karakterinizin farkı, onu alır çöpe atarsınız. Bunu modern veya çevreci tanımlarla ifade etmemize gerek yok, asli işimiz olarak bunu yapmamız lazım. Değişen değerler dünyası var siz kendinizi nereye konumlandıracaksınız. Sonra da dışarıdaki ihtiyaç sahipleri var. Bizim değerlerimizi yeniden ele alıp ortaya koymamız gerekiyor." diye konuştu.



"Akademik olarak gelişin"



Bugün insanların ceplerindeki 20 liranın 10 lirasını yardım olarak verebiliyorsa ileride de kazançları artınca da aynı harekette bulunulabileceğini anlatan Güllüoğlu, organize iyilikler, organize olabilmek, beraber çalışabilmek gerektiğini, ortak çalışma kültürünü geliştirebilmenin çok önemli olduğunu ifade etti.



Güllüoğlu, iyi şeyleri büyütmeleri gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Gerek Yeryüzü Doktorları'nda, gerek Türk Kızılay'da gerekse AFAD'da genç kardeşlerimizin benden en çok istediği şeylerden birisi, 'Ağabey biz de Afrika'ya, Yemen'e gidelim.' Soruyorum ben de 'Arapça biliyor musunuz? İngilizce biliyor musunuz?' Sizin daha nitelikli, daha donanımlı olmanız gerekiyor ki sadece Türkiye'de değil, dünyaya daha fazla iyilik verebilelim çünkü oraya gittiğiniz zaman gıda kolisi taşımak için değil, bilgi birikiminizi farklı düşüncelerde aktarabilecek insanlara ihtiyaç var ancak öyle Türkiye bu bilgi birikimi ve iyiliğini daha iyi aktarabilir. Bunun için lisan önemli şeylerden bir tanesi. Akademik olarak gelişin. Hangi bölümü okuyor olursanız olun, onun iyi işte kullanılabilmesi için ne düşünüyorsunuz? Hangi bölümü okuyorsanız onun hayra kullanılabilecek bir yönü vardır. Bu da bilginizin zekatı olacaktır."



"Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bünyelerinde olmayı hedeflemelisiniz"



Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de gençlerin toplumun geleceği olduğunu dile getirerek, son yıllardaki en önemli projelerinden birinin İyilik Okulu olduğunu kaydetti.



Geçen sene İyilik Okulu vasıtasıyla 100 bin öğrenciye ulaştıklarını söyleyen Cengiz, oradan aldıkları geri dönüşlerin kendilerini umutlandırdığını bildirdi.



Cengiz, geleceğe dair İyilik Okulu'ndan ve Genç İyilik projelerinden çok şeyler beklediklerini vurgulayarak, "Bu sizlerin kardeşlik duygusu içerisinde birliğiyle beraberliğiyle olacak. Burada 9 üniversiteden gencin bir araya gelip iyiliği konuşması, gelecekte iyi dünya kurmayı konuşması çok önemli. Üniversite okurken bu tarz projelerin içinde olmak sizin kişisel gelişiminizi arttıracak." değerlendirmesinde bulundu.



Derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Cengiz, Osmanlı vakıf medeniyetinin mirasını taşıdıklarını söyledi.



Cengiz, kendilerinin çocukluklarında kısıtlı imkanları bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de AK Parti hükümetiyle başlayan, Türkiye'nin kabuğunu kırarak dünyaya açılma diye bir politikası var. Türkiye artık insani yardım alanında dünyada birinci olarak addediliyor. Türk usulü yardım organizasyonu diye bir literatür gelişti. Bu tek başına olmuyor, devletiyle milletiyle tüm sivil toplum kuruluşlarıyla Türk Kızılay, AFAD, Diyanet Vakfı yani topyekün artık Türkiye merhametin sesi haline gelmiş bir ülke konumundadır." dedi.



İyilikleri yaymak gerektiğinin altını çizen Cengiz, modern dünyanın bireyselciliğine inat, insanları iyiliğe çekmek gerektiğini söyledi.



Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da iyiliği yaymaları gerektiğini ifade ederek, iyiliğin herkese huzur veren bir yapısı bulunduğunu aktardı.



Konuşmaların ardından, Genç İyilik Başkanı Ahmet Köse, Güllüoğlu ve Altan'a plaket takdim etti.

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