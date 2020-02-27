1. Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1. Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika

1. Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası

6 saat önce

Haliliye Belediyesince düzenlenen "1. Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" tamamlandı.

1. Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası, System.String[]

Haliliye Belediyesince düzenlenen "1. Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" tamamlandı.

Belediyeden yapılan açılamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya, 140 yarışmacı katıldı.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcuların madalyaları ve ödülleri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından verildi.

Törende konuşan Canpolat, sporun önemine vurgu yaparak turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Ödül törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile sporseverler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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