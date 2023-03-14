1 gün aynı evde yaşayan çiftin boşanma duruşması çıkışı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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1 gün aynı evde yaşayan çiftin boşanma duruşması çıkışı kavga: 2 yaralı

14.03.2023 15:51
1 gün aynı evde yaşayan çiftin boşanma duruşması çıkışı kavga: 2 yaralı

Ankara'da evlendikten sonra 1 gün aynı evde yaşayıp ayrılan Zeynep A. ve Onur A.'nın boşanma davası duruşması görüldü. Duruşmanın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Ankara Adliyesi ek binası önünde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Zeynep A. ve Onur A., 1 gün aynı evde yaşadıktan sonra ayrılıp, boşanma kararı aldı. Ankara Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının 2'nci duruşmasının ardından iki taraf arasında tartışma çıktı. Adliye önündeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Onur A., eşi Zeynep A.'nın annesi S.Y.'yi yumrukla darbederken, babası Yılmaz A. da babaanne Zeynep Y.'nin üzerine otomobil sürdü. Zeynep A.'nın kardeşi Yiğit Y. ise Yılmaz A.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yılmaz A. ve S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yiğit Y. ile kavgaya karışan diğer kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Ankara Adliyesi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 gün aynı evde yaşayan çiftin boşanma duruşması çıkışı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 gün aynı evde yaşayan çiftin boşanma duruşması çıkışı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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