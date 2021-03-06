ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak - Son Dakika

ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

06.03.2021 12:14

1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacakANTALYA'da web sayfası tasarımcısı Nihat Umut K., kurduğu internet sitesi aracılığıyla 102 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla 155 yıl hapis cezası aldı.

1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

ANTALYA'da web sayfası tasarımcısı Nihat Umut K., kurduğu internet sitesi aracılığıyla 102 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla 155 yıl hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Nihat Umut K., 5 yıl içinde herhangi bir suçtan 1 gün bile ceza alması halinde 155 yıl hapis yatacak.

Olay, 18 Ocak 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Web sayfası tasarımcısı olarak iş yeri açan Nihat Umut K., 'www.bikazanc.com' adlı internet sitesini kurarak, tanıtılan elmas paketlerinin satın alınması karşılığında yıllık 2,2 katı aşmayacak şekilde kar vaadinde bulundu. Ayrıca, siteye girenlere yatırım yapmadan, sadece site içerisindeki reklamları tıklayarak para kazanmaya da vaat etti.

BAKANLIKTAN İNCELEME

4 ay içerisinde 616 bin TL toplanması üzerine, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı inceleme başlattı. 4 ayda bu rakamın kazanılmasının mümkün olmadığına kanaat getiren müfettişler yaptıkları incelemede, kazanılan paranın 371 bin TL'sinin sisteme dahil olanlara dağıtıldığını, 245 bin TL'sinin ise şüphelinin uhdesinde olduğunu belirledi. Şüphelinin ayrıca yüksek rakamlarla yatırım yapan kimi yatırımcıları vergi dairesine bildirmediği de saptandı.

1 YIL TUTUKLU KALIP TAHLİYE OLDU

Sisteme dahil olan kişiler paralarının karşılığını alamadıklarını belirterek, site sahibi hakkında şikayetçi oldu. Bir yıl içerisinde 102 şikayetçinin soruşturması tek dosyada yürütüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Nihat Umut K., 5 Nisan 2019 tarihinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra Nihat Umut K. hakkında dava açıldı. Nihat Umut K., 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

PARAYI KAFEDE BATIRMIŞ

102 şikayetçinin olduğu dava sonuçlandı. Sanık Nihat Umut K., çarkı döndürebilmek için kafeterya açtığını ve paraları orada batırdığını söyledi. Yargılama aşamasında tüm mağdurların parasını ödediğini söyleyen Nihat Umut K., 'Ben tüm dünyada yapılan bir işi yapmak istedim, başaramadım. Olayların bu noktaya gelmesinden dolayı pişmanım dedi. Mahkeme, sanığı 155 yıl hapis cezasına mahkum edip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

5 YIL İÇERİSİNDE SUÇA KARIŞIRSA 155 YIL HAPİS YATACAK

Duruşma sonrası açıklama yapan sanık avukatı Şafak Baysal, müvekkilinin başlangıçta kayıtlı bir iş yeri açtığını, vergi levhası olduğunu belirterek, 'Tüm dünyada örnekleri olan bir yatırım sitesi açmıştır. Ancak müfettiş incelemesi sırasında site durdurulduğu için sistem çalışamamıştır. Bu nedenle şikayetçilerin paraları ödenememiştir. Bunda art niyet yoktur. Nitekim soruşturma ve yargılama aşamasında tüm mağdurların parası ödenmiştir. Kamu davası olduğu için müvekkilime toplamda 102 mağdura karşı 155 yıl ceza verilmiştir. Kanunda bu suçun karşılığı, her bir mağdura karşı 4 yıldan başlamaktadır. Müvekkil paraları iade ettiği için cezada indirime gidilmiştir. Her bir mağdur başına alması gereken ceza 2 yıl ve altına indiğinden dolayı mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermiştir. Müvekkilimin 5 yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor. En ufak bir olayda müvekkilim 1 gün ceza bile alsa toplamda 155 yıl hapis yatabilecek. 5 yılı sorunsuz atlatırsa tüm cezalar düşecek diye konuştu.

ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak - Son Dakika


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