1 günde 100 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak'ta 100 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak Pazartesi günü İzmit ve Gölcük'te düzenlediği 3 farklı operasyonda 12 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan çalışmaların neticesinde 98,4 kilogram eroin, 240,71 gram esrar, 3,72 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 170 TL nakit para bulundu. Yapılan operasyonlarda yakalanan 5 şahıs serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen F.Y., T.A., Ö.T., A.B., M.K., M.K., ve M.K isimli 7 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. M.K. isimli şahıs 18 yaşından küçük olması sebebiyle savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ö.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.Y., M.K., A.B., M.K. ve T.A. isimli 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı. - KOCAELİ