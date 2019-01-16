Son Dakika Haberleri: 1 Günde 108 Bin TL Ceza

1 Günde 108 Bin TL Ceza

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol denetimleri ve çeşitli uygulamalarda 1 günde 335 araca 108 bin 450 TL ceza kesildi.

1 Günde 108 Bin TL Ceza, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol denetimleri ve çeşitli uygulamalarda 1 günde 335 araca 108 bin 450 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri kış mevsiminde soğuk havalara rağmen denetimleri elden bırakmıyor. Polis ekiplerince yapılan bir günlük denetimlerde kusurlu görülen 335 araç ve sürücüsüne 108 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Denetimler kapsamında 21 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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