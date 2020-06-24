1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA

KADIKÖY ve Ümraniye'de park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından kapalı otoparka düzenlenen baskınla yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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