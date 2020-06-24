1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA

KADIKÖY ve Ümraniye'de park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından kapalı otoparka düzenlenen baskınla yakalandı.

KADIKÖY ve Ümraniye'de park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından kapalı otoparka düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheliyle birlikte 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Polisin yaptığı baskın kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BİR GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI

Kadıköy ve Ümraniye'de aynı günde  yapılan 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine polis çalışma başlattı. 18 Haziran 2020'de Göztepe, Kadıköy iskele meydanı ve Ümraniye'den çalınan motosikletleri bulmak için güvenlik kameraları incelemeye alındı.

OTOPARKTA YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ümraniye'den son çalınan motosikletin, Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde bulunan bir binanın kapalı otoparkına girdiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri otoparka baskın yaptı. Baskın sırasında motosikletleri çalan Serkan F.(21) bir günde çaldığı 3 motosikletle birlikte gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından görüntülendi

TUTUKLANDI

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Serkan F.'nin daha önceden de 4 motosiklet hırsızlığı, sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Motosiklet hırsızı Serkan F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyon anları


- İstanbul
Motosiklet, Ümraniye, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:17 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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