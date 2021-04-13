1 günde 4 mevsimi yaşadılar - Son Dakika

1 günde 4 mevsimi yaşadılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Kaplıcalarında konaklayan vatandaşlar 1 günde 4 mevsimi yaşadılar. Güne kar yağışı ile başlayan tatilciler, ardından yağmur yağışını, havanın kararmasını ve güneş açmasını yaşadılar. 4 mevsimin yaşandığı Oylat Kaplıcaları havadan görüntülendi.

Otelde konaklayan Zeynep Mert, "Burası çok güzel bir yer. 1 günde 4 mevsimi yaşadık. Suyu da harika. Her hafta gelmeyi düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Yavuz Demirkol ise, "Çocukluğumdan beri buraya geliyorum. Ayrıca burada bugün 4 mevsimi yaşadık. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.