Son Dakika Haberleri: 1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı
Son Dakika Güncel 1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı - Son Dakika

1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi olmak için gittiği hastanede doktorların kendisinden şüphelendiği 35 yaşındaki Z. Y.'nin, evde dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp boş bir arazideki arsaya bıraktığı ortaya çıktı.

1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi olmak için gittiği hastanede doktorların kendisinden şüphelendiği 35 yaşındaki Z. Y.'nin, evde dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp boş bir arazideki arsaya bıraktığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, kadının söylediği adrese gittiğinde ise 1 günlük bebeğin poşete sarılmış cenazesiyle karşılaştı.

Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Z. Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete saran Z. Y., Turgutlu ilçesindeki boş arsada taşların arasına bıraktı. Ardından da kendi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Burada doktorlar şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Z. Y., hastane polisine dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine durum Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Söz konusu adrese giden polis, 1 günlük olduğu belirlenen bebeğin cansız bedenini bulup, Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götürdü. Bebeğin cenazesi buradaki ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Z. Y.'nin hastanede, polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

Olay yerinden görüntü

Bebeğin cesedinin küçük tabut içinde hastane morgundan götürülürken görüntü

Bebeğin tabutunun cenaze aracına konulmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

==================


Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da yağışla gelen feci kaza: 2 kadın öldü, 3 yaralı
Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]