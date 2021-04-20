1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı - Son Dakika

1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı

20.04.2021 12:40
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı, System.String[]

Kastamonu'da 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman (32) yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu'dan İstanbul'a yürümek için yola çıktı.

Kastamonu'da 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman (32) yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu'dan İstanbul'a yürümek için yola çıktı. Yaklaşık 379 kilometrelik mesafe kat eden Duman ile farklı bir nafaka mağduru Erkan Can, Sakarya'da buluşarak mağdurlara seslendi.

Yaklaşık dört yıl önce evlendiği ve 1 gün evli kalıp evini terk eden eşiyle boşanamadığı halde 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu'dan, İstanbul'a yürümeye başladı. Yaklaşık 379 kilometre yol yürüyen Duman, Sakarya'ya ulaştı.

Farklı şehirlerde aynı kaderi yaşayan nafaka mağdurları Sakarya'da buluştu

İstanbul'da yaşayan ve nafaka mağduru olan Erkan Can'da, 2014 yılında evlendiği eşinden 2016 yılında boşandı. Eski eşine her ay 2 bin TL nafaka ödemek zorunda kalan Can, artık bu parayı ödemek istemediğinden dolayı Ankara'ya kadar yürümek için yola çıktı. Farklı şehirlerden mağduriyetlerine dikkat çekmek için yollara düşen iki kişi ise Sakarya'da buluştu. Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Camii önünde buluşan Duman ve Can, mağdurlara seslendi.

Toplumsal yaraya çözüm üretilmeli

Yürüyüş yapan vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Türkiye Aile Meclisi Sakarya İl Başkanı İmdat Geyve, "Nafaka bedelini, amacına aykırı kullananlara karşı hakkında cezai yaptırım uygulanarak çocukların istismarı engellenmelidir. Süresiz nafakanın denetimsiz bırakılması, telafisi olmayan imkansız mağduriyetler doğurmaktadır. Haksızlıkların ortadan kaldırılması, boşanan eşler arasında hukuki ihtilafların bitirilerek sağlıklı evliliklerin önünü açmak sureti ile olmalıdır. Bu toplumsal yaraya çözümler üretilmelidir. Nafaka sistemi, mal rejimi ve velayet İslam'a aykırı olmamalıdır. Önce adalet, önce aile diyerek yürüyüş yapan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hayatının bütün oyunlarını benim üzerimde sergiliyor

İstanbul'dan, Ankara'ya yürüyen nafaka mağduru Erkan Can, "İstanbul'dan, Ankara'ya adalet için yürümeye başladım. Eski eşim bana öyle bir rol yapıyor ki; kendisi Eskişehir konservatuvar/tiyatro mezunu, ailesi tiyatro yapmasına müsaade etmemiş, hayatının bütün oyunlarını benim üzerimde sergilemiş bir kadın var. Bu kadın evlilik müessesesinde çocuğu bir proje haline getirmiş, her şey bir proje, bütün hayatını çalışmadan idame ettirmek adına proje oluşturmuş. 4 tane ticari aracım var hepsinin üzerine haciz koydurdular, evime hacizler geldi. Ekmek kazandığım; çoluğumun, çocuğumun rızkı ve nafakayı kazandığım araçlarıma haciz geliyor, her gün borçlanıyorum. Yetmiyor avukatlık masrafları var. Çocuğumun kanından, 5 yaşındaki oğlumun gözyaşından besleniyorlar. Çocuklar bizim silahlarımız, oyuncaklarımız değildir. Bütün mağduriyetlerimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Yol boyunca gelen destek beni duygulandırıyor

1 gün evli kaldıktan sonra 4 senedir boşanamadığı eşine nafaka ödemeye mahkum edilen ve Kastamonu'dan yola çıkan Mustafa Duman, "Yaklaşık 580 kilometrelik bir yola çıktım. Kapıma sürekli icralar ve haciz geliyor. Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum. Boşanamadığım halde bu 700 lirayı hala daha yazıyorlar. Bugün de Sakarya'ya geldim. Buradan Kocaeli'ne ve Allah nasip ederse Cuma günü de İstanbul'a ulaşarak Ayasofya'da şükür namazımı kıldıktan sonra sesimi duyurmaya çalışacağım. Durumlarımı izah edip anlatacağım, gerçekten hukuki linç girişiminin altındayım. Biran önce bu işin çözülmesini istiyorum, benim gibi birçok mağdur insan var, ben bunları görüyorum. Destekler devam ediyor, yol boyunca çoğu kişinin sempatisi duygulandırıyor beni. Gelen mesajlar karşısında hüzünleniyor, ağlıyorum. Bu işin çözülmesini istiyorum, sesimin duyulması adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım. Ben buradan tüm mağdurlara sesleniyorum, inşallah sesimi duyuyorlar" şeklinde konuştu.

Mağduriyetler had safhaya ulaştı

Kocaeli Boşanmanın Fer'i Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği (BOFİSDER) Kurucusu ve Genel Başkanı Nihat Yörük ise, "Bugün bu iki arkadaşımız yürüyorsa, tabii ki adalet arayarak yürüyorlar. En önemli birleştiği noktalar, herhangi bir tarafın iftirası. İftiraya sebebiyet veren yasal düzenlemelerin biran önce ortadan kalkması gerekiyor. Mağduriyetler artık had safhaya ulaştı" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı

Kastamonu, İstanbul, Sakarya, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya'ya ulaştı - Son Dakika


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