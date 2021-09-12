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1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar

12.09.2021 12:42

1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar Elazığ'da süt çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerindeki elektrik ve elektronik ürünleri alarak kayıplara karıştı.

1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar

ELAZIĞ - Elazığ'da süt çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerindeki elektrik ve elektronik ürünleri alarak kayıplara karıştı.

Olay, merkeze 6 kilometre uzaklıkta olan Harmantepe köyünde meyana geldi. İddiaya göre, Doğukan Tepe'ye ait 200 başlı süt inekçiliği köyüne hırsızlar girdi. Burada yaklaşık 1 hafta kalan hırsızlar, yanlarında getirdikleri spiral ekipmanlarla çiftlikte bulunan hayvanları ayırma aparatları, elektrik üniteleri, sağım ve soğutma ünitelerini çaldı. Kontrol için çiftliğe giden Doğukan Tepe olayı fark edince duruma jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftlik sahibi Doğukan Tepe, çalınan malzemelerin yaklaşık 500 bin lira değerinde olduğunu aktardı. Burada süt inekçiliği üzerine kurulmuş bir çiftliklerinin olduğunu aktaran Doğukan Tepe, "Başımıza talihsiz bir olay gelerek hırsızlık olayı yaşandı. İşletmemizin yeniden açılması için ciddi bir masrafımız var. İşletmemiz durdu. Bu da demek oluyor ki burada ekmek yiyen arkadaşlarımız işlerinden oldular, biz de işimizden olduk. Malzemelerimiz gitti, bu malzemeler yurt dışından Euro üzerinden alınan malzemelerdi. Bunların hepsini kaybettik. Zararımız büyük, kolluk kuvvetlerine güveniyoruz. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Tez zamanda hem bizim mağduriyetimizin giderilmesi adına hem de başka çiftliklerin başka iş yapan arkadaşlarımızın aynı mağduriyeti yaşamaması için bunların önünün kesilip yakalanmasını temenni ediyoruz. Tez zamanda adalet yerini bulur hak ettikleri cezayı alırlar inşallah" dedi.

"Buradan götürülen mal bir seferde çıkartılabilecek mal değil"

Yaklaşık 1 haftalık bir çalışma sonucunda hırsızlık olduğunu aktaran Tepe, "Çünkü buradan götürülen mal bir seferde götürülecek bir mal değil. Buradan çalınan malzemelerin hepsi montajlı ve entegre malzemelerdir. Hırsızlar zaten 4-5 gün götürecekleri malzemelerin hazırlıklarını yapmışlar. Yaklaşık 5 bin adet bulon diye tabir ettiğimiz uzun vidalardan sökülmüş. Bunlar sökülmüş, istiflenmiş ve paketlenmiş. Daha önceki hırsızlık olayında da jeneratörümüzü, elektrik aksanımızı ve panomuzu da kaybetmiştik. Jeneratörlerle ekipmanlar ve spirallerle 3-4 gün çalışılıp kesilmiş ve hazırlanmış ve o çalışmanın sonucunda da 1-2 gün içerisinde buradan kaldırmışlar. Yaklaşık zararımız yani işletmenin eski haline getirilip tekrar süt üretimine başlaması için 500 bin lira kadar yatırım lazım. Jandarma ekipleri sağ olsunlar hem istihbarat kanadı hem de sivil ekipleri 4 koldan çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar
1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar

Doğukan, Çiftlik, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 hafta boyunca kaldıkları çiftlikten 500 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
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