1 hafta kapalı kalan semt pazarları vatandaşların akınına uğradı - Son Dakika

1 hafta kapalı kalan semt pazarları vatandaşların akınına uğradı

08.05.2021 15:14
1 hafta kapalı kalan semt pazarları vatandaşların akınına uğradı, System.String[]

Kocaeli'de tam kapanma sürecinde 1 hafta kapalı kalan pazarlar bugün açılınca yoğun kalabalık oluştu.

Kocaeli'de tam kapanma sürecinde 1 hafta kapalı kalan pazarlar bugün açılınca yoğun kalabalık oluştu. Pazara girebilmek için dışarıda kuyruk oluşturan vatandaşların, yoğun kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Çıktıkları pazar alışverişinde fiyatların yükseldiği gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında semt pazarları bugün açıldı. 17 günlük kısıtlama döneminde sadece 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyveyle fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin veriliyor. Kocaeli'de de semt pazarları vatandaşların akınına uğradı. 1 haftadır pazar alışverişi yapamayan vatandaşlar, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu. Zabıta ve polis ekipleri de pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları oluşturarak, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması yaptı. Pazar alanına girebilmek için sırada olan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, tezgah başında da yoğunluk sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilemediği görüldü.

Diğer yandan fiyatların da yüksek olduğunu düşünen bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, market ile pazarlarda satılan ürün fiyatlarının birbirine yakın olduğunu vurguladı.

"Marketlerle neredeyse eşit fiyatlar"

Fiyatlardan memnun olmadığını belirten Gökhan Dilmeç, "Alışveriş yaptık ve fiyatlar biraz yüksek, ama içerisi gerçekten çok kalabalık. Normalden çok kalabalık ve sosyal mesafe diye bir şey yok bundan şikayetçiyiz. Fiyatlar ise neredeyse marketlerle eşit durumda" dedi.

"Pazar alanlarının her gün açık olmasını istiyoruz"

Pazarların her fırsatta kapatılmasının uygun olmadığını söyleyen pazarcı esnafı Halil Aslan, "Pazarlar çok ucuz. Pazarların her gün açık olması lazım. Pazarlarımız marketlerden daha güvenli. Çünkü marketlerin alanları çok dar ama pazar alanları geniş. Pazar alanlarının her gün açık olmasını istiyoruz. Her gün pazarlar açık olursa yoğunluk azalır. Bu kalabalık da normal" diye konuştu.

"Fiyatlar bana çok yüksek geldi"

Pazarların açıldığı için memnun olduğunu ifade eden Hatice Yakut, "Pazar fiyatları ile market fiyatları arasında bir fark göremedim. Fiyatlar bana çok yüksek geldi" dedi. - KOCAELİ

İçişleri Bakanlığı, Cumartesi, Kocaeli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 hafta kapalı kalan semt pazarları vatandaşların akınına uğradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Juventus, Barcelona ve Real Madrid, UEFA organizasyonlarından men ediliyor Juventus, Barcelona ve Real Madrid, UEFA organizasyonlarından men ediliyor Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını dile getirerek 8 buçuk yılda 2 bin 23 adet şiir yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını dile getirerek 8 buçuk yılda 2 bin 23 adet şiir yazdı Alacak verecek meselesi cinayetle noktalandı: Önce kuyuya ittim, sonra ateş ederek öldürdüm Alacak verecek meselesi cinayetle noktalandı: Önce kuyuya ittim, sonra ateş ederek öldürdüm HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Dakikalarca gözyaşı döktü! Başını demir korkuluklara sıkıştıran minik Şifa'yı itfaiye ekipleri kurtardı Dakikalarca gözyaşı döktü! Başını demir korkuluklara sıkıştıran minik Şifa'yı itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:21 UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek
15:18 Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi
15:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi
15:14 Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı
15:11 Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı
15:09 Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi         
15:17
Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı         
15:15
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor         
13:58
Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi         
12:58
Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu         
12:25
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi         
11:46
Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak         
11:26
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi         
11:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 15:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 hafta kapalı kalan semt pazarları vatandaşların akınına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement