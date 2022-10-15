Amasra 'da maden faciasında yaşamını yitiren Aziz Köse'nin (28) bir hafta önce baba olduğu öğrenildi. 2019 yılında maden ocağında işe başlayan ve geçen yıl evlenen Aziz Köse, 1 hafta önce baba olmanın sevincini yaşadı. Aziz Köse kucağında bebeğinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım oğlum ailene hoş geldin" yazdı. Aziz Köse'nin faciadan 2 gün önce izinden dönüp, işe başladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Serhat Kahraman, Amasra, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 1 HAFTA ÖNCE BABA OLMUŞTU - Son Dakika

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