1 HAFTA ÖNCE BABA OLMUŞTU

Amasra'da maden faciasında yaşamını yitiren Aziz Köse'nin (28) bir hafta önce baba olduğu öğrenildi. 2019 yılında maden ocağında işe başlayan ve geçen yıl evlenen Aziz Köse, 1 hafta önce baba olmanın sevincini yaşadı. Aziz Köse kucağında bebeğinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım oğlum ailene hoş geldin" yazdı. Aziz Köse'nin faciadan 2 gün önce izinden dönüp, işe başladığı öğrenildi.
TABUTUN ÜZERİNE BARETİ KONULDU
Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman'ın (34) cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi. Serhat Kahraman'n annesi Sebahat, kız kardeşi Ezgi, işçi baretinin bulunduğu Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kahraman'ın cenazesi, Cemaller Köyü Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cemaller Köyü aile mezarlığına defnedildi.
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