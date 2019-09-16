1 hafta önce kaybolan engelli kadını arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir haftadır haber alınamayan engelli kadını bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Enbiya köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu (59), bir hafta önce evden ayrıldı. Daha önce de evden benzer şekilde ayrıldığı öğrenilen Sahila Büyükkayaoğlu'nun geri dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından arama çalışması başlatıldı.



Arama çalışmalarına jandarmaya ait "Füme" iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeği ile UMKE'ye ait "Gezgin" isimli köpek de katılıyor. Ayrıca arazinin engebeli ve dağlık olması nedeniyle UMKE ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarında drone da kullanılıyor. - KASTAMONU