Son Dakika Haberleri: 1 Hafta Önce Nişanlanan Genç Evde Ölü Bulundu

1 Hafta Önce Nişanlanan Genç Evde Ölü Bulundu

1 saat önce

Adıyaman'da, yaklaşık 1 hafta önce nişanlanan 20 yaşındaki genç evde ölü bulundu.

1 Hafta Önce Nişanlanan Genç Evde Ölü Bulundu, System.String[]
Adıyaman'da, yaklaşık 1 hafta önce nişanlanan 20 yaşındaki genç evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi, 1506 Sokak içerisinde ikamet eden Emrah Polat (20), yakınları tarafından evde ölü bulundu. Polat'ı ölü bulan yakınları durumu 112 Acil Sağık ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 1 hafta nişanlanan Emrah Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise ev içerisin de ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Emrah Polat'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:34 Kaynak: İHA

Polis, Emrah, Adıyaman, 3. Sayfa
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