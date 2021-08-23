1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu - Son Dakika

Pazarlık gece yarısı bitti! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı

Dün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya, sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Uslu, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1 HAFTA SONRA NİŞANI VARDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınırken, Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanlarının olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.