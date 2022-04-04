1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

04.04.2022 14:14
1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 1 kilo 79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 1 kilo 79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 56 olay ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan olayların ardından 57 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 şüpheli tutuklandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2,40 gram kubar esrar, 76,28 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 0,59 gram eroin ve 1000 gram skunk ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
500
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA OĞLUMU UYUŞTURUCU VEREREK KAÇIRDILAR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA OĞLUMU UYUŞTURUCU VEREREK KAÇIRDILAR Bayburt'ta bir miktar eroin ele geçirildi Bayburt'ta bir miktar eroin ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: 1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement