1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı! İşte yeni kuponu...

Bu bir ilandır



Hem ilk yarının hem de maç sonunun uzatma anlarında atılan gollerle kazanan kuponları bolca paylaştık, herkesin son dakika sevinçlerine önce şaşırdık sonra ortak olduk.



Son dakika gollerini bir kenara bıraktık, KPLNMalatyaspor'un arka arkaya tutan efsane kuponları ilgimizi çekti, odak noktamızı ona çevirmek zorunda kaldık!



İşte o kuponlardan bazıları...



5 maçlık kupon! İçinde Süper Lig, Premier Lig ve TFF 1. Lig maçları var, toplam kazanç 7.602 TL!



4 maçlık kupon! İspanya, İtalya, Rusya ve Türkiye'den birer maç, toplam kazanç 9.905 TL!



Yine 4 maçlık bir kupon, bu sefer sistem kuponu! 1.001 TL ile 18.553 TL kazanç!



