1 haftada 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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1 haftada 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

29.03.2022 17:24
1 haftada 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 2 kilo 759 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 2 kilo 759 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 21- 27 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 93 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede 103 şüpheli hakkında işlem yapılırken 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin adli işlemleri devam ederken 1 şüpheli şahsa ise suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 420,95 gram kubar esrar, 338,31 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 27 adet captagon ve bin 500 kök haşhaş ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Uyuşturucu, Jandarma, 27 Mart, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 haftada 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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