1 haftada 2. kez yıkıldı! Ağlayarak stüdyoyu terk etti...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar izleyenleri şoke etti.



Geçen hafta, 6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söylemişti. İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etmişti.



BABA GEÇEN HAFTA BÜYÜK ŞOK YAŞAMIŞTI



Melahat B., geçen hafta ikinci çocuğu için DNA testini kabul edeceğini fakat ilk çocuğu için DNA testini asla kabul etmeyeceğini söylemişti. Ramazan B.'nin bu talebinden sonra DNA testi yapılmış ve test sonucu geçen haftaki canlı yayında açıklanmadan önce Melahat B., bebeğin babasının eşi olduğunu söylemişti.



Konuşmanın ardından Esra Erol, DNA testini açıklamış ve testte Melahat B.'nin ikinci çocuğunun babasının eşi Ramazan B. olmadığı ortaya çıkmıştı.



İLK ÇOCUĞUN BABASI DA FARKLI ÇIKTI



Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eş Ramazan B. bugün de ikinci bir şokla yüzleşti.



Geçen hafta ilk çocuğuna DNA testi yapılmasını istemeyen Melahat B., kararını değiştirdi. Kızının babasının Ramazan B. olduğunu iddia eden Melahat B., ilk çocuğuna DNA testi yapılmasını kabul etti.



Bugün yayınlanan programda ise Melahat B.'nin ilk çocuğuna yapılan DNA testi sonucu açıklandı.



DNA testinin sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı. Duydukları karşısında büyük şoke olan Ramazan B., stüdyoyu ağlayarak terk etti.



Öte yandan ikinci çocuğunun babası hakkında da bilgi veren Melahat B., oğlunun biyolojik babasının Konya'da ayakkabı atölyesinde çalışan Mehmet Güneş olduğunu ifade etti.