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1 haftada 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

1 haftada 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

16.11.2021 11:24
1 haftada 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 2 bin 183 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 2 bin 183 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 8-14 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 104 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 110 şüpheli hakkında işlem yapılırken 12 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 491,12 gram kubar esrar, 159,59 gram metamfetamin, 509,62 gram sentetik kannabinoid, 48 adet sentetik ecza ve 23,27 gram eroin, 14 kök kenevir bitkisi ve 19 adet sentetik hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 haftada 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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