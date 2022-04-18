1 haftada 220 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde toplam 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 11-17 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 86 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede 90 şüpheli hakkında işlem yapılırken 4 şüpheli tutuklandı, 3 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 35,31 gram kubar esrar, 159,88 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza, 6,84 gram eroin, 18,30 gram sentetik kannabinoid, 21 adet ecstasy ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN