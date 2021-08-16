1 haftada 272 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 272 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 76 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28,15 gram kubar esrar, 116,27 gram metamfetamin, 5,29 gram sentetik kannabinoid, 107 adet sentetik ecza, 244 kök kenevir bitkisi, 17,18 gram toz esrar, 3,15 gram kokain, 5 gram skunk ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN