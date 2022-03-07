1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 285 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 1-7 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 76 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli tutuklandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 38,32 gram kubar esrar, 225,10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza, 7,39 gram eroin, 15 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 13 adet sentetik ecza hap (Lyrcaa) ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN