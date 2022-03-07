1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi

07.03.2022 15:31
1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 285 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 285 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 1-7 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 76 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli tutuklandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 38,32 gram kubar esrar, 225,10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza, 7,39 gram eroin, 15 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 13 adet sentetik ecza hap (Lyrcaa) ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
500
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu Nazilli'de uyuşturucu operasyonu Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak!
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:39:01. #1.13#
SON DAKİKA: 1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement