1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten kaçamadı - Son Dakika

1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten kaçamadı

03.03.2021 10:45
1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten kaçamadı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1 hafta içerisinde 4 farklı adrese girerek hırsızlık yapan bir şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonrasında evinde kıskıvrak yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1 hafta içerisinde 4 farklı adrese girerek hırsızlık yapan bir şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonrasında evinde kıskıvrak yakalandı.

Düzce'de son 1 haftada Berber, Mobilya, Büfe ve Manav dükkanlarında hırsızlık meydana geldi. Meydana gelen hırsızlık olayları polis ekiplerine bildirildi. 2'şer gün ara ile gerçekleşen hırsızlık olaylarını Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri takibe aldı. 4 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayına ait iş yeri ve çevre güvenlik kamera görüntülerini toplayan ekipler yaklaşık 60 saat güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Her soyduğu iş yerine kar maskesi ile girdiği tespit edilen şahsın, soymaya gittiği dükkan çevresinde ki görüntüleri de takip edildi. Şahsın aynı kişi olduğu tespit edilip, evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çaldığı Jenaratör, ayakkabı, berber malzemeleri, bilgisayar, telefon gibi malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalanan M.S. ilk olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorgusu yapılan şahıs daha sonra hakim karşısına çıkartıldı. Burada Hırsızlık suçundan tutuklanan M.S. Çilimli Cezaevine sevk edildi. Şahsın çaldığı malzemeler ise işletme sahiplerine tutanak ile geri verildi. - DÜZCE

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten kaçamadı - Son Dakika


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