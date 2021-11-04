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1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor - Son Dakika

1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor

04.11.2021 10:53

1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor 5 kez yanan ev merak konusu oldu Kastamonu'da bir ev, son bir hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple üst üste 5 kez yandı.

1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor

5 kez yanan ev merak konusu oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da bir ev, son bir hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple üst üste 5 kez yandı. Aileye büyük panik yaşatan evde çıkan yangınlar, merak konusu oldu.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde ikamet eden Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, son bir hafta içerisinde üst üste 5 kez yandı. Zaman zaman küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Sebepleri belirlenemeyen yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku ve panik yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi. Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi.

Sosyal medyada merak uyandırdı

Evin bir haftada 5 kez yanması ve sebebinin belirlenememesi sosyal medyada da merak konusu oldu. Olayla ilgili paylaşım yapan vatandaşlar, evde çıkan yangının sebebi ile çeşitli yorumlar yapıyor.

1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor
1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor
1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor
1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor

Kastamonu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 haftada 5 kez yandı: Bu evi kim yakıyor - Son Dakika


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