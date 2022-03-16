1 haftada 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 5,94 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 8- 14 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 68 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 73 şüpheli hakkında işlem yapılırken 7 şüpheli tutuklandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 914,44 gram kubar esrar, bin 130,31 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza, bin 50 gram plaka esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN