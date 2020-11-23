1 haftada 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

1 haftada 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
23.11.2020 14:11
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, son 1 haftada 6 ayrı evden hırsızlık yapan D.G., polis tarafından yakalandı.
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, son 1 haftada 6 ayrı evden hırsızlık yapan D.G., polis tarafından yakalandı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti. Son bir haftada 6 ayrı evden hırsızlık yaptığı saptanan D.G., düzenlenen operasyon ile yakalandı. D.G.'nin yakalandığı anda, üzerine hırsızlık olaylarında giydiği kıyafet olduğu görüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden D.G.'nin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.
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