Son Dakika Haberleri: 1 haftada iki kişinin hayatını kaybettiği yolu vatandaşlar trafiğe kapadı
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1 haftada iki kişinin hayatını kaybettiği yolu vatandaşlar trafiğe kapadı

33 dakika önce

1 haftada iki kişinin hayatını kaybettiği yolu vatandaşlar trafiğe kapadı Kızgın vatandaşlar yolu trafiğe kapadı 1 haftada 2 can kaybı yaşanan yolda vatandaşlar eylem yaptı "Karayolunda hız sınırlaması istiyoruz"YALOVA - Son 1 haftada 2 kişinin hayatını kaybettiği Yalova'nın Çınarcık ilçesine...

1 haftada iki kişinin hayatını kaybettiği yolu vatandaşlar trafiğe kapadı
Kızgın vatandaşlar yolu trafiğe kapadı
1 haftada 2 can kaybı yaşanan yolda vatandaşlar eylem yaptı
"Karayolunda hız sınırlaması istiyoruz"
YALOVA - Son 1 haftada 2 kişinin hayatını kaybettiği Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun ortasında yapılan basın açıklamasında vatandaşlar hız sınırlaması istedi.
Kazaların yaşandığı noktayı trafiğe kapatan belde halkı, yolda acil tedbir alınmasını istedi. Geçtiğimiz gün yaşanan trafik kazasında babası Osman Çınarcık'ı kaybeden Timur Çınarcık, "Bu yolun ölüm yolu olmasını istemiyoruz. Bu yolda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 3 günde 2 kaza meydana geldi. Ben de babamı burada kazada kaybettim. Yaya geçidi, ışık ve hız sınırlaması istiyoruz" dedi.
Koru beldesinde çiçekçilik yapan Oktay Akgün ise, "Biz burada başka canların yanmasını istemiyoruz. Biz yasalar çerçevesinde bu yola hız sınırlandırıcı istiyoruz. Yalova Valisi Muammer Erol'dan ve Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü'nden rica ediyoruz, bu yolda nasıl bir tedbir alacaklarsa alsınlar. Biz burada başka can kaybetmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Vatandaşlara destek için gelen Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli de, "Burası tarım bölgesi. Sürekli hareketlilik var. Bölge halkı üretimini sürekli bir taraftan bir tarafa taşımak zorunda. Yolda korkunç bir hareketlilik var. Araçlar da çok hız yapıyor. Burada hız sınırlanmasının bir an önce getirilmesini istiyoruz. Vatandaşlar artık yeter diyor. Biz burada yolu trafiğe kapatmak değil sadece sesimizi ilgililere duyurmak istiyoruz" diye konuştu.
Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan vatandaşlar yolun üzerine bir de pankart asarak sürücüleri yavaş gitmeleri hususunda uyardı. Açıklamanın ardından yolu trafiğe açan vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.
Çınarcık, Yalova, Araç, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:20 Kaynak: İHA
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